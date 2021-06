Arheoloog ootab, et Suur-Aia tänav näitaks kätte vallikraavi

700aastase ajalooga linnas on üsna ootuspärane, et koppa sügavamalt maasse lüües paljastub minevikust midagi käegakatsutavat. Paljudele paidelastelegi üllatuslikult on paar kuud tagasi kapitaalremonti antud Suur-Aia tänava all keskaegse linnamüüri sisse jäänud ala ja iga kopatäiega võib pinnas välja anda midagi minevikust.