Käravete järvel võib kohata kühmiknokk-luike koos viie pojaga. Kohalike elanike sõnul on säärane vaatepilt viimaste aastate jooksul haruldus.

Eestis on kühmiknokk-luik harilik haudelind, kelle peamine pesitsusala on madalatel merelahtedel ja kaugetel saartel või laidudel. Siseveekogudes on sellist lindu pigem harvem.