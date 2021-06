Kõigile huvilistele on üle Eesti avatud 30 vaatlusala, kus võib ööpäeva jooksul erinevaid liike määrata. Lisaks asub 22 vaatlusala eramaadel. Laupäeval ja pühapäeval on mitmel vaatlusalal võimalik osaleda juhendatud retkedel, mille käigus saavad osalejad tuttavamaks taimede, lindude, putukate ja paljude teiste eluvormidega. Vaatlusretki juhendavad kogenud loodusetundjad Tallinnas Paljassaarel, Tartus Vanemuise pargis ja Lodjakojas, Maardus, Sagadis, Raplamaal Kuusikul ja Sõtkel, Võrumaal Pähnis. Täpsem programm.

Vaatusmaratonile on oodatud nii kogenud kui algajad loodushuvilised. Alade asukohad ja vajalikud juhendid on sündmuse kodulehel kättesaadavad. “Elurikkuse kaardistamine vaatluste abil aitab meil rohkem teada saada Eesti loodusest ning samas liike tundma õppida. Kindlasti võiks vaatlustele lisada foto, video või helisalvestuse, siis saavad spetsialistid määrangut vajadusel täpsustada või määramata jäänud liigile õige nime anda,” ütles maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.

Loodusvaatluste maraton kasutab rahvusvaheliselt tuntud vaatlusformaati BioBlitz, mis näeb ette, et vaatlused toimuvad eelnevalt määratud aladel kindla ajavahemiku jooksul. Vaatlusi saab sisestada otse nutitelefoni või hiljem kodus interneti teel edastada. Kogutud loodusvaatlused jõuavad Elurikkuse andmeportaali, kus need on kõigile avalikult nähtavad. Vaatluste sisestajate vahel loositakse välja auhindu.