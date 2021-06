Järva vallavanem Arto Saar tunnistas, et täna on tõesti väga märgilise tähendusega päev. “Neid inimesi, kes uskusid, et maale võiks rajada uue üürimaja, ei ole olnud just ülemäära palju. Õnneks Imavere piirkonnas, eesotsas endise kauaaegse vallavanema Jüri Ellramiga, ikkagi usuti,” sõnas ta. “Mingil hetkel tegid omavalitsusjuhid õigeid otsuseid ja nüüd siis ongi pikaajalised plaanid reaalsuseks saanud.”