Malis mässutõrjeoperatsiooni Eesti kontingendi vanemaks sai Järvamaalt pärit ohvitser

„Major Senin on mulle väga suured saapad ette andnud. Asjade hea süstematiseeritus – alates operatsioonide korraldusest ja lõpetades sõdurite heaolu tagamisega – on suuresti major Senini tehtud töö,“ ütles uus kontingendi vanem major Rauno Viitmann.

„Ma soovin tänada rahvuslikku toetuselementi hea töö eest. Te olete olnud väga koostööaltid ning rühmale toetuse taganud. Samuti tänan jalaväerühma – te olete üksusena hästi hakkama saanud ja ma olen korduvalt teie üle uhkust tundnud. Jätkake enda teenistust mõtlevate sõduritena,“ ütles major Vjatšeslav Senin oma kõnes Eesti kontingendile lisades, et annab rahuliku südamega ametikohustused üle major Viitmannile, kelle näol on tegemist väga kogenud ohvitseriga. Major Vjatšeslav Senin täitis Eesti kontingendi vanema ülesandeid alates möödunud aasta detsembrist.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.