„Igal aastal juhtub veeõnnetusi, mille puhul saab ujujale saatuslikuks oma võimete ülehindamine või terviserike. Selleks, et väsimusest või terviserikkest tingitud veeõnnetusi ennetada, seatakse suplushooaja alguses üles kümned päästepoid. Poidel on libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejal sealt kinni hoidmist – nii annab poi võimaluse kurnatuse puhul hinge tõmmata ja jõudu koguda ning samal ajal aega võita, et abi saabumiseni vastu pidada,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Päästepoid on head abimehed nii terviserikke ja väsimuse kui ka ootamatult halvenenud loodusolude puhul – ka tugeva tuule või lainetuse puhul on päästepoi toeks, kus oodata ujumistingimuste paranemist. Meeles tuleb pidada, et poi saab abi pakkuda vaid siis, kui see on terve.

„Paneme kõigile südamele, et kindlasti ei ole see poi teatepulk, milleni ujumisvõistlust korraldada või milleni ujudes oma suplusvõimeid proovile panna. Seda tasub kindlasti selgitada ka lastele, kel võistlusvaim tugev ja uudishimu hinges. Palume kõigil rannalistel suhtuda poidesse kui elupäästjatesse – poi saab hättasattunule abi pakkuda vaid siis, kui see on korrektselt paigaldatud ja rikkumata. Seetõttu on ülimalt oluline, et veemõnusid nautijad ei hakkaks püüdma poide asukohta muuta ega rikuks neid muul moel. Poid on vette seadnud oma ala eksperdid ja poide korrasolekust võib sõltuda elu,“ rõhutas Virkala.

Poid paigaldatakse avalikesse ujumiskohtadesse üle Eesti. Asukohtade valikul lähtutakse riskipõhisusest – poid seatakse üles ohtlikumatesse ja sügavamatesse supluskohtadesse ning ujumispaikadesse, kus on juhtunud traagilisi veeõnnetusi. Poide paigaldamisega alustati juuni alguses ning neid lisandub ujumispaikadesse selle kuu lõpuni.