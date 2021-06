Antud muudatus aga tingib väiketegijate turult kadumise. Kui uurida Amblast pärit Eleri Kangilt, et kas oleks võimalus suve keskpaigaks vahust lilledest kinki tellida, vastab Kang üsna kurvalt, et tellib lilli Hiinast ning praegusel hetkel tema varud ei ole väga suured enam. Kang on vahust lilledega tegelenud ligi aasta ning tunnistab, et klientuur on suurem pigem tähtpäevadel. Sealjuures aga tõdeb käsitööline, et oma hobiga ta Eestis läbi ei lööks, sest inimesed küll sooviksid käsitööd osta, kuid keegi ei ole valmis selle eest maksma väärilist hinda ning peamiselt loodetakse saada enamus asju odavalt. "Olen siin arvutanud, et kui hakata kohalikust niinimetatud toorainest vahulilledest kinke tegema, siis läheb müügihind 3-4 korda kõrgemaks. Kuna tegijaid on veel, siis see ilmselt ei toimiks, kuna niigi ausat tööd tehes müün ma mõned eurod kallimalt kui teised. Nüüd tuleb väljast poolt Euroopat tellimisele 20% juurde, lillede pakkujad tõstavad ka viimaselajal tihti hindasid. Seega ma ei võta praegu seda riski neid edasi teha," täpsustas Kang.