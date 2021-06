Ansambel Põhja-Tallinn saatis õpilased vaheajale

Aravete keskkool korraldas õpilastele viimaseks koolipäevaks veidi üle pooletunnise kontserdi, mille eesmärk oli teha selle õppeaasta viimane koolipäev õpilaste jaoks meeldejäävaks. Akustiline kontsertaktus Põhja-Tallinna esitluses leidis aset koolimaja ees. Aravete kooli arendusjuht Triin Konrad selgitas Järva Teatajale, et Põhja-Tallinn on laste jaoks meelepärane ansambel. "Kõik teavad, kes nad on ja oskavad ka laule kaasa laulda, selleks osutus valikuks just see ansambel," ütles Konrad.