Festivali eestvedaja Kaido Kirikmäe sõnas, et koroonaviirus on ürituse korraldamist kõvasti keerulisemaks teinud. Raske oli määrata festivali aega, sest pidevalt rippus õhus küsimus, kas festivali on üldse võimalik teha, millise kuupäevaga plakatid trükkida.

Kirikmäe märkis, et ka välisartiste esinema kutsuda on koroonaviiruse tõttu olnud keeruline. Erinevad nõuded, lennuaegade plaanimine ja korraldaja risk, et võid kaotada investeeritud raha – see kõik oli põhjuseks, miks välisesinejaid on tulemas peamiselt Eestile lähedal asuvatest põhjamaadest. «Teisalt on ka kaalukama nimega esinejate janu esinemiste järele suurem ja võimalik paremaid kokkuleppeid sõlmida,» lisas ta.