Auto võtmed ulatas Rattasepale Järva tarbijate ühistu esimees Tõnu Uibopuu (pildil). «Hea Tiina, mul on siiralt hea meel, et see auto Järva tarbijate ühistusse tuli ja eriti, et sina selle auto võitsid. Oled meile olnud hea klient,» ütles Uibopuu.

Rattasepp ütles, et see on tema elu suurim ja uskumatum võit. «Ma ei osanud isegi mõelda või soovida, et selle auto endale saan. Kui Coopist mulle helistati, siis ma ei uskunud seda inimest teisel pool telefoni. Arvasin, et ta teeb nalja,» lausus ta.