Vallimäe suverestoranis olnud JOLi esimehe Priit Värgi vastuvõtule oli kutsutud 28 õpilast ja nende juhendajad üheksast koolist. Kutse kriteerium oli, et piirkondlikul olümpiaadil on saadud maksimumpunktidest vähemalt pool.

Priit Värk sõnas, et tal on hea meel tervitada Järvamaa kõige helgemaid päid. Ta avaldas lootust, et ehk istub suverestoranis koos seltskond, keda saab nimetada Järvamaa tulevikuks. Kuigi JOL andis tänutunnistuse ja meenekoti näppu tublimatest tublimatele, väärib Värgi hinnangul kiitust iga õpilane, kes olümpiaadil end proovile paneb, olgu siis tema tulemus lõpuks edetabeli esimeses või viimases otsas.