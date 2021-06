Tänavaehitus paljastas keskaegse kultuurikihi ja vallikraavi

Selle nädala teises pooles jõudsid Paides Suur-Aia tänava ehitustööd Vainu tänava nurgale, kus tänava all paljastus poole meetri paksune keskaegne kultuurikiht ja linna vallikraav just kohas, mida näitavad omaaegsed linnaplaanid. Kui palju mõjutavad need leiud tänava ehituse tempot, see selgub järgmisel nädalal.