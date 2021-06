Välismaised ilmaportaalid ennustavad: ilm läheb ajutiselt jahedamaks

Venelaste ilmaportaal Gismeteo ennustab, et järgmise nädala esimesed päevad tulevad pisut tagasihoidlikuma suvesoojaga kui seni. Õhutemperatuur jääb 20 kraadi kandi. Nädala lõpu poole läheb aga taas soojemaks ning jaanipäeva nädala alguses läheb ilm suisa kuumaks.

Ilm on venelaste ennustuse järgi üsna päikeseline, kuigi mõnel päeval on ka pisut pilvi ning võib sadada vähest vihma.

Norrakate portaal yr.no prognoosib sarnaselt venelastele, et lähipäevil ilm jaheneb, kuid läheb seejärel taas soojaks.

Eesti riigi ilmateenistus ütleb, et saabuva nädala (alates 14.06) esimesel poolel kandub läänekaarest värskemat õhku, mis laseb öisel temperatuuril 10°C lähedale ja pisut madalamalegi langeda, päevasooja tuleb 20°C ümber. Ülekaalus on kõrgrõhkkonna mõju ja suuremat sadu ei tule, vaid 15.06 on vihma võimalus suurem.