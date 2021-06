Memento Järvamaa ühenduse esinaine Silva Kärner rääkis, et tänasel päeval ei ole enam palju inimesi, kes suudaksid meenutada 80 aastat tagasi toimunut. "Nii hakkavad vajuma ajaloo udusse kõigi represseeritute mälestused ning vaid noorem põlvkond, kellel on Siberi juured, saavad neid värskena hoida," märkis ta.

Peagi on Kärneri sõnul kasvamas uus põlvkond, kellele eestlaste (aga ka teiste endiste liiduvabariikide inimeste) kannatuste teedest rääkimine jääb kujuteldamatuteks juttudeks. "Juuniküüditamise 80. aastapäeva tähistamine on oluline hetk rahva ajaloo teadvustamisel. Vaid selliseid tähtpäevi tähistades saame väärtustada toimunut. Me võiksime teada, et esimesena küüditati Eestist 1940. aastal president Konstantin Päts ja sõjavägede juhataja Johan Laidoner. Ka nemad ei tulnud kodumaale kunagi tagasi," lausus ta.