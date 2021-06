Terviseametile on teada esimene juhtum, kus ühel lõpupeol osalenud inimene andis positiivse koroonaproovi, mis viitab India tüvele. Terviseametile teeb muret asjaolu, et kahtlusalune India tüvi allub olemasolevatele vaktsiinidele vähenenud tõhususega, samuti on India tüvel kõrgenenud nakatumisvõime. 22. nädalal tuvastati Eestis 36 India tüvele iseloomulikku proovi.

Terviseamet paneb südamele, et võimalusel õnnitletaks koolilõpetajaid kodus. „Koroonaviirus mõjub raskelt just vanemaealistele. Seepärast on parem, kui vanavanemad ja sugulased õnnitlevad lõpetajaid pigem kodus,“ selgitas Lanno.

Terviseameti peadirektor ja haridus ja teadusminister soovitavad kõikidel lõpetajatel suvel vaktsineerima minna. „Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimiseks aja broneerimine avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 16-aastased,“ ütles ta ja lisas, et see on tõenäoliselt ainus reaalne lahendus normaalse elukorralduse juurde tagasi pöördumiseks. „Iga vaktsineeritu loeb – nii kaitseme kõige nõrgemaid, kes terviseseisundi tõttu ennast vaktsineerida ei saa,“ selgitas Lanno. Ka Kersna nõustus temaga. „Selleks, et kaitsta ennast ja teisi, soovitan kõigil noortel, kel see võimalik on, lasta end suvel vaktsineerida. Nii saame uuele kooliaastale rahulikuma südamega vastu minna,“ sõnas ta.