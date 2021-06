Aravete komandopealik Lauri Ilves selgitas, et paljud inimesed naudivad pikki jalutuskäike looduses, kuid päästjate jaoks tähendab rabasse väljakutse seda, et ei saa kasutada mootorsõidukeid. "Õppuse viisime läbi selleks, et harjutada vaid inimjõul põhinevat päästmist. Tahame olla valmis ja kogenud läbi praktiliste õppuste, kui tuleb ette olukord, mil inimesed vajavad päästjate abi näiteks rabas või metsas. Selleks, et abi osutamine oleks kiirem ja efektiivsem tegime ühise harjutuse koos Tapa komandoga," selgitas Ilves.