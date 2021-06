Koeru muusikakool loob endale valla teise otsa filiaali

Muusikakooli direktor Kerli Sirila ütles, et Albu filiaali mõte on Koeru muusikakoolis üleval olnud juba paar aastat ning vaikselt on Albus ka juba tegutsema asutud. Sirila selgitas, et kui seni on Albu kandi noortel olnud võimalus osaleda erinevates muusikaringides, siis muusikakooli astudes on neil võimalus saada laiapõhjalisem muusikaline haridus. Samuti tähendab muusikakool pikemaaegset pühendumist, samas kui muusikaringis käimisest on võimalik igal hetkel loobuda.