Malevlased võõpasid pingid üle

Sellest nädalast alustasid malevlased tööga Käru, Oisu, Laupa, Väätsa ja Türi rühmades, veidi hiljem alustavad malevlased tööga Go maleva rühmas, rannas, rulluisulaenutuses ning perefestivali raames.

Türi noortekeskuse noortejuhi Erika Terase hinnangul on peamised põhjused, miks malevaga liituda soov teenida taskuraha, saada esimene töökogemus ning panustada oma kodukoha linnapildi paremaks muutumisse. Teras rääkis, et Türi vald rahastab 70 malevakohta ning lisaks saab kaheksa Türi valla noort tööd GoPropertys (Go malev). Kokku saab seega tööd 78 Türi valla noort.