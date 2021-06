Koolidirektor sai tänu õppeprogrammile kasvada paremaks juhiks

Haridus- ja noorteameti eestvedamisel toimunud programmis osalenud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhtidel on valmisolek ning soov jagada oma teadmisi ning kogemusi teiste haridusasutuste kolleegidega. Veebruarist juunini toimunud veebikohtumiste vältel said mentorid lihvida juhendamisoskusi, õppida ja harjutada vajalikke tehnikaid ning ise juhina kasvada.

Osalenud koolijuhid tõstsid esile programmi sisulist terviklikkust. Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla tõdes, et koolidirektorina on ta kuue aasta jooksul korduvalt kogenud mentori ja coach'i tuge, mis on aidanud tuua läbimõeldust ja kvaliteeti eesmärkide seadmisesse ning otsustesse. "Väljaõppeprogrammis osalemine võimaldas mul täiendada mentori tööks vajalikku tööriistakasti ja saada kindlus nende tööriistade kasutamiseks. Rõõmustan, et saan oluliselt teadlikumalt pakkuda enda positiivset kogemust - olgu siis oma koolis juhi või mentori rollis või heale kolleegile koolijuhiametis, " lisas ta.