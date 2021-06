Politsei tuletab meelde: Iga koeraomanik vastutab oma lemmiku eest

Selleks, et kõikidel liiklejatel oleks mõnus õues viibida, tuletame koeraomanikele meelde, et kohaliku omavalitsuse poolt on kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis sätestab, et:

• avalikus kohas peab koer olema alati rihma või keti otsas ja vajadusel suukorviga, tagades teiste inimeste ja teiste loomade ohutuse;

• lahtiselt võib koera lasta jooksma ainult selleks ette nähtud kohtades, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemal asuval maa-alal, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja teisi loomi.