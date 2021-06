Sel nädalal aga on raamatukogu perel oma sõpradele edasi anda rõõmusõnum: uksed avatakse 22. juunil kell 14. Esmane tutvumistiir on mõnel lugejal uutes ruumides küll tegelikult tehtud, sest pärast maikuu lõpus toimunud suurt kolimistalgute päeva tehti soovijatele kiire ekskursioon Hariduse tänava majas.

Viimastel nädalatel on raamatukogu töötajatel käsil olnud suur töö: kõik raamatud ja trükised pappkastidest riiulitesse ümber laduda ja teha seda õiges järjekorras. "Tuli välja, et pakkida oli palju lihtsam kui neid hiljem jälle riiulitesse paigutada. Kõik kastid said küll märgistatud, et mis kuhu minema peab, aga segadust tekkis ikka omajagu ja aega kulus," selgitas raamatukogu direktor Astrid Karpender.