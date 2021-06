Tänavakorvpallurid peavad mälestusturniiri

Korvpallisarja korraldaja Viljar Pennert ütles, et nad lõid osavõistluse kahele päevale, sest tööpäeviti oleks meeskondadel keeruline osaleda. „Täpsemalt toimub laupäeval Koigis tänavakorvpallisarja etapp, mis on ühtlasi ka Kalle Saksi esimene mälestusturniir. Juba Koigist kohapealt on mitu võistkonda osalemas ehk me kõik poleks niiehknaa Paide väljakutele ühel päeval ära mahtunud,” selgitas ta.