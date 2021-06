Sõidukijuhtide rahulolu riigiteede hooldusega on kasvanud

„Hoolimata üpris keerulisest talvest on rõõm näha, et teekasutajad hindavad meie korrashoiupartnerite panust ning pingutusi,“ ütles Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktor Raido Randmaa. „Möödunud talvest jääb eredalt meelde kaks päeva, kus õues olid korralikud miinuskraadid ja sadas jäävihma. Sellistes ilmaoludes ei ole kunagi võimalik teedel libedust täielikult tõrjuda ning ohutuks teekonnaks peavad liiklejad olema eriti tähelepanelikud ning sõidukiiruseid tugevalt alandama.“

Enne sõidu alustamist uurib sõiduolude ning ilmastikutingimuste kohta infot enda sõnul iga teine autojuht. Kantar Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploomi sõnul on sõidukijuhid üldiselt sõiduolusid puudutava infoedastusega rahul. Rahulolu info arusaadavuse ning operatiivsusega on võrreldes aastatagusega ka tõusnud. „Kõige enam nähakse jätkuvalt arenguruumi maanteede sõiduolusid puudutava info leidmise lihtsuse osas ning oluline on tähelepanu pöörata ka venekeelsele elanikkonnale, kelle rahulolu infoedastusega on madalam“, lisas Ploom.