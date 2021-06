Tänavu 16. juunil toimub taas üleeuroopaline sissemurdmiste fookuspäev „Hoia oma vara!“, et tõsta inimeste teadlikkust, kuidas kaitsta oma vara. Sel aastal on politseile kümneid kordi teatati vargustest, mis pandi toime avatud ukse või akna kaudu.

Käesoleva aasta viie esimese kuuga registreeriti vargusi eluruumidest 108, mida on 32 võrra vähem kui mullu. Avatud uste ja akende kaudu pandi eelmisel aastal toime 46 vargust, tänavu viie kuuga on neid toime pandud 14. Enim toimetavad vargad Harjumaal, Ida-Virumaal ja Pärnumaal.

„Lukustamata uks, lahtine aken või sealt paistvad väärtuslikud esemed ahvatlevad vargaid, seega väike käeliigutus ukse lukustamiseks või akna sulgemiseks hoiab ära palju meelehärmi. Tihtilugu jätavad vargad sellised kohad meelde ja teavad, kust väärtuslikku vara otsida. Vargusi pannakse enim toime just nädalavahetusel, kui suureneb tõenäosus, et pererahvast ei ole kodus,“ ütleb PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivspetsialist Gerli Grünberg.

Kui esemed jäetakse valveta või uksed-aknad lahti, on varaste eest pool tööd juba tehtud. „Meie ise saame vastutada selle eest, et võtame kasutusse kõikvõimalikud võtted, et varaste tööd raskemaks teha. See tähendab näiteks valgustusse, valvekaameratesse ja signalisatsiooni investeerimist. Paljudes kohtades üle Eesti on ka aktiivne naabrivalve, seega tasub häid suhteid hoida ka enda naabritega ning uurida võimalusi naabrivalvega liitumiseks,“ lisas Grünberg.

Varaste tähelepanu tõmbavad enim sularaha, erinevad tööriistad, hoovi või koridori jäetud lukustamata jalgrattad, ehted, arvutid ja muu tehnika, mida saab kergesti kaasa viia ning maha müüa.

Politsei tuletab meelde, et kui katkine aken või lahtine uks annab märku, et koju on sisse murtud, tuleb koheselt kutsuda politsei, helistades hädaabinumbril 112.

Soovitused enda vara ja kodu hoidmiseks: · Lukusta välisuks ka siis, kui oled kodus. · Kui kodust lahkud või magama lähed, sulge aknad ja lukusta uksed. · Veendu enne oma vara juurest lahkumist, et see on turvalises kohas (näiteks jalgrattad ja muruniiduk lukustatud ja võimalusel valvega kuuris) · Ära jaga sotsiaalmeedias avalikult oma reisiplaane ega infot, et viibid parasjagu pikemat aega kodunt eemal. · Vaid üheskoos saab luua turvatunnet. Tunne oma naabreid ja kaalu koos nendega naabrivalvepiirkonna loomist. Head suhted naabritega aitavad sul rahuliku südamega kodust eemal viibida ka pikema perioodi vältel ja nautida puhkust. Seega olles kodust pikemalt ära, teavita sellest usaldusväärseid naabreid ja palu neil aeg-ajalt sinu postkasti tühjendada. · Märgista sulle väärtuslikud esemed (näiteks tööriistad, jalgratas, kodutehnika), tee neist fotod ja salvesta kindlasse kohta. Märgistatud esemeid on raskem varastel edasi müüa ja hiljem on asjade omanikke varga tabamisel lihtsam tuvastada. · Vargusi aitab ära hoida see, kui paigaldad valveseadmed või kasutad turvafirma teenuseid. · Hoia autovõtmeid toas kindlas kohas, näiteks metallist või fooliumiga vooderdatud karbis. Ära hoia võtmeid välisukse ega akende läheduses. · Märgates enda elukoha lähistel kahtlast liikumist või tegevust nii päevasel kui öisel ajal, anna sellest koheselt teada politseile helistades numbrile 112.