Koolis olek kujunes viimasel aastal eriliseks sündmuseks

Aimsalu sõnas, et koroonaaeg oli vaimselt väga raske. «Ei, mitte õppimise poolest, vaid just seetõttu, et me ei saanud klassiga koos olla, ja mul on sellest nii kahju,» selgitas ta. «Õppetöö oli pigem lihtsam ja hästi korraldatud, aga igal juhul on kontaktõpe parem ja eelistan koolis kohal käimist.»