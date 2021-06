Reisiv krutsifiks jättis veel küsimusi õhku

Koeru koguduse liikmed pole kodukiriku krutsifiksi oma tavapärases asupaigas juba ammu näinud. Õnneks pole asi selles, et mõni pikanäpumees oleks kirikuvara himustanud. Kristus koos ristiga läks kirikust rändama täiesti ametlikult, kui kunstiakadeemia projekti käigus selgus, et see on barokiaegse puunikerdaja Christian Ackermanni meisterlik töö, mida on põhjust täpsemalt uurida.