Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma märkis kolmapäevasel pressikonverentsil COVID-19 hetkeolukorra kohta Eestis, et kuigi ollakse nakatumises keskmisel tasemel, siis on ohuks India tüvega viirus, mis on viimase 10 päevaga kahekordistunud.