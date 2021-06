Koroona medalistide plaanidesse ei sekkunud

Aastate lõikes on medalisaagid kooliti olnud erinevad. On aastaid, mil medalivääriliselt õppinuid on lõpulendudes rohkem, teisel aastal vähem või siis üldse mitte. Et tänavu mõnes koolis medalisaak tagasihoidlikuks jäi või medaliste üldse polnud, ei maksa koolijuhtide arvates koroona ja kaugõppe kaela lükata, aastad pole lihtsalt vennad. Kuigi omal moel mõjutas pandeemia koolitööd oluliselt.