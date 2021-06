„Kaasaegse põllumajanduse ja toidutootmise märksõnadeks on teadmispõhisus, innovatsioon ja tehnoloogia, mistõttu rõõmustavad põllumajandusvaldkonna ettevõtted iga uue sektorisse lisanduva noore spetsialisti üle. Maapiirkondades on inimesi aja jooksul üha vähemaks jäänud ja nii on keerulisemaks muutunud ka staažikatele töötajatele järelkasvu leidmine. Heade teadmistega ja motiveeritud töötajad on ju ettevõtte edukaks toimimiseks võtmetähtsusega,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Hea meel on tõdeda, et 129 õpilasest 128 sooritasid kutseeksami edukalt. See näitab, et meie põllumajanduskoolides pakutav haridus on väga heal tasemel ning soovijad saavad edasiseks tööks vajalikud teadmised ja oskused edukalt omandada,“ ütles koja põllumajandusvaldkonna nõunik Kaisa Vahtmäe.

Põllumajanduskoda tänab koole hea koostöö eest ja soovib kõikidele värsketele kutseomanikele tuult tiibadesse põllumajandusega tegelemisel ja valdkonna arendamisel!

Järvamaa Kutsehariduskeskuses edukalt kutseeksamid sooritanud põllumajanduserialade õpilased: Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 10 õpilast; Taimekasvataja, tase 4 – 18 õpilast; Veisekasvataja, tase 4 – 11 õpilast; Linnukasvataja, tase 4 – 21 õpilast; Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 2 õpilast; Hobuhooldaja, tase 4 – 23 õpilast.

Täpsema informatsiooni eksamite ja kutsete kohta leiab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehelt.