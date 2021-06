Alaealistele peab broneeringu tegema lapsevanem või ametlik hooldaja ning soovitatav on ka, et vaktsineerimisel saadaks teismelist täiskasvanu. Uue vanuserühma vaktsineerimine toimub samamoodi kui teistel – tuleb broneerida aeg ning minna õigel ajal kohale, kaasas isikut tõendav dokument. Pfizeriga vaktsineerimisel tuleb 6 nädala pärast teha ka teine doos, selle aeg antakse esimese doosi tegemisel.

12-15 aastastele sobivat Pfizerit on tänahommikuse seisuga pakkuda vaktsineerimist läbi viivates raviasutustes Harjumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal ja Tartumaal.

12-15-aastaste laste kõige sagedasemad kõrvaltoimed on sarnased, mis esinesid 16-aastastel ja vanematel. Nende hulka kuuluvad valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihas- ja liigesevalu, külmavärinad ja palavik, kõhulahtisus. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged või mõõdukad ning paranevad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Häirivate vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ühendust võtta perearsti infotelefonilga 1220.

Jätkuvalt on oodatud vaktsineerima ka kõik teised vanuserühmad. Vabu aegu on saada üle Eesti.

Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 533 431 inimest, vaktsineerimine on lõpetatud 368 163 inimesel. Täisealistest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 49,2%.