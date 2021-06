Inimesed vaatasid 393 000 nurmenukuõie sisse

„Oleme väga tänulikud kõigile osalejatele. Looduses liikujad, õpilased ja ülikoolid, vanad ja noored – kõik võtsid kampaania väga soojalt vastu. Vaatlusi tehti isegi riikides, kus harrastusteadus ja harilik nurmenukk pole nii laialt levinud kui meil,“ ütles teadusalgatuse eestvedaja ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Tsipe Aavik. „Kujutage ette, et käite ja otsite üht spetsiifilist lille ning vaatate maapinna lähedal väikese õie sisse. Nüüd kujutage ette, et teete seda pea 400 000 korda. See ühine jõupingutus, mida teadlased ja mitmed organisatsioonid üle Euroopa tegid, on erakordne. See motiveerib ka teadlasi, kes hakkavad nüüd seda suurt andmestiku korrastama ja analüüsima,“ lisas Aavik.