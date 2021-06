Lääne prefektuuri pressiesindaja Katrin Loo ütles, et häirekeskus teate, et Tallinna-Tartu-Võrumaa-Luhamaa maanteel juhtus liiklusõnnetus kahe veoauto Scania ja Man vahel. Esialgsetel andmetel kaldus Tartu poole sõitnud veoauto Man vastassuunda. "Õnnetuses sai kahjustada ka Land Rover maastur, mille juht keeras sõiduteelt välja, et vältida kokkupõrget veokitega," täpsustas ta. "Õnnetuses keegi viga ei saanud."