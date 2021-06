Nagu tavaks: Jaaniõhtu tuleb suure tõenäosusega vihmane

Laupäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, pärast südaööd nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi.