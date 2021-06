„Kas sina oled see, kes Kesk-Eestist lihtsalt läbi kihutab või oled sealset ilu ka nautimas käinud? Nii ja naa, eksole! Tule Wittensteini muuseumisse Paides ja sama piletiga Põltsamaa lossi. Need ja mitmed teised sealkandi asutused on liitunud turvalisuse märgisega ehk teevad kõik endast oleneva, et viirus kimbutama ei pääseks,” kutsutakse 9. juunil tehtud postituses kõiki üles avastama Kesk-Eestit. Lisatud on ka väike fotogalerii, kus muuhulgas fotod Paide vallitornist, Kirna mõisapargi tulbimerest, Norra allikatest ja Türi tehisjärvest.