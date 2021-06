Järvalased lähevad joostes Eestimaad avastama

Tegemist on teatejooksuga, kus osalevad kümneliikmelised võistkonnad ning iga jooksja käib rajal 3 korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8-16km vahele ja ühe jooksja poolt läbitud kogudistants on 25-42 km.

Võistkonnad on pidevalt liikumises ja jooksja võistkonnakaaslased sõidavad autoga järgmisesse punkti, kus toimuvad vahetused. Tegemist ei ole võistlusega ja võistkonnad ei võistle omavahel. Eesmärgiks on inspireerida inimesi liikuma ja külastada joostes Eesti kaunimaid paiku.

Viiendat aastat on stardis ka AS Jalajälg tegevjuht Rainer Tops - üks Tipust Topini algatajatest: "Meie ülesanne on inspireerida inimesi liikuma ja Tipust Topini teeb seda suurepäraselt aastast aastasse. See aasta on motivatsioon suurem kui kunagi varem joosta meeskonniti ja tunda rõõmu võimalusest koos sporti teha ja Eestimaad nautida."