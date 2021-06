Adven ehitab Paidesse kerkivale E-Piima tehasele katlamaja

"Meie eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus, loomade heaolu ning tõsta Eesti piimatööstuse võimekust tervikuna," ütles E-Piima tulevase Paide tehase juht Randel Veerits.

"Kuna Paide tehases on kliimaneutraalsus ülimalt oluline, oleme kliendiga kokku leppinud, et kasutame maksimaalses ulatuses biometaani, et tootmine oleks võimalikult roheline," sõnas Adven Baltikumi müügidirektor Kevin Vaher.