Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juhi Maarika Mürgi sõnul tasub pühade eel meeles pidada, et oma naabrite tundmine võib aidata halbade kavatsustega külalise kodust eemal hoida. „Mida sõbralikumad suhted naabritega on, seda suurem on vastastikune usaldus, mille tulemusel pööratakse rohkem tähelepanu sellele, mis toimub naabri hoovis või korteris. Ka hädaolukorras, kus päästeteenistuse saabumine võib aega võtta, võivad just naabrid aidata suurema õnnetuse ära hoida.”

Gjensidige kindlustuse tellitud ja NielsenIQ korraldatud uuringust selgub, et paljude (44%) Eesti inimeste suhe naabritega piirdub vaid tervitamisega. Kõige lähedasemad suhted naabritega on inimestel, kes elavad maapiirkonnas – neist 22% peab naabreid oma sõbraks. Omakorda on linnaelanikud enamasti need, kes isegi ei tunne oma naabreid, nii on vastanud näiteks 9% Tallinna inimestest.

Isegi kui suhted naabritega on head, ei pruugi ka naabrid alati kodus olla ja seda eelkõige pühade ajal. Sellisel juhul aitab kodus toimuval silma peal hoida näiteks valvekaamera, mille paigaldamisel tasub arvestada ühisala õiguste ja piirangutega.

Kasulikud nõuanded oma kodu kaitsmiseks:

Koduhoovis pane jalgrattad, kallis aiatehnika ja tööriistad pärast kasutamist alati lukustatud panipaika, et nad ööseks õue ei jääks.

Ära jäta varuvõtit tüüpilisse peidukohta: uksemati alla, lillepotti või kirjakasti. Neid kohti oskab ka varas esmajärjekorras kontrollida.

Enne puhkusele sõitmist lepi sõbra või naabriga kokku, et ta tühjendaks sinu postkasti, kohendaks kardinaid, koristaks aias lehti ja niidaks muru. Nii jääb mulje, et elu kulgeb oma tavapärast rada.

Sissemurdmine toimub enamasti siis, kui pererahvast kodus ei ole. Seepärast ei tasu oma tööloleku aega ja puhkusesõite kõikidele avaldada. Loo suhted oma naabritega. Tutvu oma naabritega, ära ole anonüüme!

Kasuta aegrežiimil töötavaid lüliteid, mis panevad tööle valgustid, raadio, televiisori ja muud seadmed, kas siis kui sind kodus ei ole. See jätab mulje, et pererahvas on kodus.

Nähtavale kohale paigaldatud signalisatsioon sunnib sissetungijat põhjalikult kaaluma, kas on mõtet edasi tegutseda.

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringus küsitleti 4800 inimest Balti riikides vanuserühmas 16–64. Küsitlus viidi läbi 2021. aasta veebruaris.