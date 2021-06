Kontsert põllu peal saab tulla veelgi suuremalt

Aganikufestivali üks korraldajaid, Rauno Uusleer, ütles, et tähtajaks kogunes neile 3921 eurot. «See on rohkem kui eesmärgiks seatud 3500 eurot, kuid peame arvestama ka sellega, et seitse protsenti rahast tuleb anda Hooandja platvormi haldamiseks ja arenduseks,» lausus ta.