Harrastuskalapüügi kõrghooaeg on täies hoos. Keskkonnaministeeriumile on viimasel ajal teatatud juhtumitest, kus hoolimata kalastuskaardi püügiandmete täitmisest ei ole olnud kalastajatel võimalik uut kaarti osta. Oleme jõudnud järeldusele, et põhjuseks on täitmata või osaliselt täidetud kasutajaprofiil www.pilet.ee lehel.