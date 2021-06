Jooksjad mõõdavad vahemaad mäest mereni

Jooksuseltskonna staažikas liige Georg Vau ütles, et põhituumik on samaks jäänud, vaid kaks jooksjat on uued. Inga Lauri ja Ene Kuldpärgi asemel jooksevad Andres Peterkop ja Mirell Kleinod. Ülejäänud kergejalgsed on Karin Kitt, Tarmo Välba, Egle Kruusement, Kristiina Lõhmus, Kaire Lavrinenko, Janar Müür ja Diana Valtin.