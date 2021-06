Lõkkes põlevad plastist ja muudest materjalidest jäätmed madalal temperatuuril. Nii tekivad saasteained, näiteks dioksiin ja furaanid, mis on silmale nähtamatud, kuid on tervisele ja keskkonnale eriti ohtlikud. Nende tervisemõju ei avaldu kohe, kuid sisse hingates liiguvad need inimese organismi ning võivad põhjustada raskeid terviseprobleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Need pika toimega mürkained ladestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, mida süües jõuavad mürgised ained ringiga meie organismi. Sageli võib minna aastaid, enne kui haigusnähud ilmnevad.