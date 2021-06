„Rakvere linnal on suurepärane koostöö Kirde maakaitseringkonna Viru malevaga ning oleme tänulikud, et nende kohalolu linnas loob meile lisaturvalisust. Ringkonna staap asub Rakveres ning suur rõõm ja au on annetada Kirde maakaitseringkonnale lipp, mis kannab endas vabaduse vaimu ja ühtsust ning kaitseb ja innustab ka rahuajal“, ütles Rakvere linnapea Triin Varek.