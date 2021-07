„Sel aastal möödub 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. Meie rahvas on tõestanud, et oleme tugevamad kui maailma julmemad ja hävitavaimad hirmuvalitsused. Me ei tohi unustada, et see ei ole tulnud ise. Meie vabaduse on kätte võidelnud inimesed ning meil endil on ka vastutus mäletada, rääkida, seletada, et ka tulevad põlved mõistaksid ning oskaksid vabadust hinnata,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.