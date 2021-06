Festivalist on kujunenud Eesti Väikepruulijate Liidu aastasündmus, mis tõi kahel varasemal korral kokku arvukalt publikut. “Eelmisel aastal olime sunnitud festivali ära jätma, kuna polnud teada, milliseks kujuneb koroonaviiruse levik riigis. Seda suurem on rõõm tänavusel festivalil võõrustada vanu tuttavaid ja uusi külalisi,” rääkis Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Enn Parel, kelle sõnul külastas 2019. aasta festivali ligi kaks ja pool tuhat inimest.

Enn Pareli sõnul on festivali eesmärk näidata, kuivõrd mitmekülgne ja kvaliteetne on Eestis tegutsevate väiketootjate pakutavate käsitööjookide sortiment. “Sama oluline on aga pruulimistraditsioonide tutvustamine ja teadmiste jagamine. Festivalil toimuvad ekspertide paneelid, kus räägitakse Eesti õlle-, veini- ja siidrikultuuri tekkest ning arengust. Väikepruulijate Liit peab tarbija harimist äärmiselt oluliseks vahendiks võitluses alkoholi liigtarbimise vastu.”