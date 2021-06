Jooksusarjas jõuti maastikujooksuni

Jooksusarja eesmärgiks on ühendada liikumisharrastajaid, populariseerida jooksmisega tegelemist ja anda võimalus oma võimete proovile panekuks erinevatel Paide linna jooksuradadel.

Kokku on sarjas kolm osavõistlust. Täpsem info võistlusraja ja stardikorralduse kohta avaldatakse iga etapi juhendis.

Võistlusele on oodatud kõik huvilised, kellel on piisav treenitus ca 5km raja läbimiseks joostes või kõndides. Rada kulgeb erineva pinnasega maastikul ja on tähistatud nooltega. Igal etapil toimub minijooks, distantsiga 300-500m.