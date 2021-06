Menukas toidukoht sulges uksed

Järvalaste maitsemeeli täpselt kolm aastat aasiapäraste mekkidega teravdanud Vaga Mama andis juba juunis osadel tööpäevadel teateid välja, et nad on ajutiselt mõnel päeval suletud. Eelmisel neljapäeval tuli aga lõplik teade, et uksi enam Paides lahti ei tehtagi.