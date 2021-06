Nelja maailmameistri mälestusvõistluste puhul on tegu nelja Lõuna-Eestist pärit maailmameistri – Elmar Kivistiku, Kaarel Kübara, Alfred Kuke ja Ernst Rulli mälestusvõistlustega. Tegu on Eesti edukaimate laskuritega, kes kokku on võitnud nelja peale 25 maailmameistritiitlit.