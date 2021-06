Häirekeskuse kommunikatsiooniosakonna ekspert Keiu Virro täpsustas, et eelmisel kolmel aastal on ajavahemikus 22.–25. juuni olnud Järvamaal 332 juhtumit. Nende hulgas on olnud 161 kiirabi-, 103 politsei- ja 35 päästejuhtumit, neist kompleksjuhtumeid oli 33.