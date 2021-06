Politsei soovib kõigile ilusat ja turvalist jaaniaega

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) operatiivjuht Tago Trei rääkis, et politsei on täiendavate jõududega väljas juba eelneva nädala lõpust, et nii pühade eel kui ka järel inimestele abi pakkuda. „Kuna tavapäraselt on pühade ajal rohkem inimesi liikumas, oleme suuremate maateede juures liiklust rahustamas ning hoiame silma peal ka üritustel, kus rahvas koguneb, et ohuolukordi ennetada ja vajadusel kiirelt sekkuda,“ kirjeldas Trei.

Möödunud nädalavahetusel kontrollis politsei autojuhtide kainust ja kiirusepiirangutest kinni pidamist, mis on peamised liiklusõnnetuste põhjused. Paraku ei möödunud nädalavahetus ilma, et liikluses oleks inimesed viga saanud või elu jätnud. Traagiline õnnetus juhtus reedel, kui Elva vallas põraksid kokku sõiduauto ja jalgrattur. Veel 16 inimest said liikluses viga, sealhulgas ka kaherattaliste, nii mootor-, jalg- kui ka tõukerataste juhid, kellest mitmed olid alkoholijoobes. Juhtide kainust kontrollis politsei ka täna, 21. juuni hommikul Tallinnas ja Raplamaal ning mõne tunniga tabati kokku neli juhti, kes ei oleks tohtinud rooli istuda.

„Kui teate, et on vaja sõita, siis leppige juba eelnevalt seltskonnas kokku inimene, kes on kaine juht ja vajadusel teised koju aitab. Võimalusel peaks joobes juhti takistama ka rooli istumast või sellest teada andma numbril 112. Selliselt võib päästa inimese elu,“ paneb operatiivjuht südamele.

Lisaks liiklusele pöörab politsei pühade ajal tähelepanu ka avalikule korrale. „Politseile tulevad väljakutsed jaanipäevapidustustele on tavaliselt tingitud alkoholi liigtarbimisest. Inimesed satuvad ohtu või tekib konflikt, mida ei suudeta sõnadega lahendada,“ sõnas Trei.

Möödunud nädalavahetusel sai politsei ligi sada teadet lähisuhtevägivallast, mida on sama palju kui tavapäraselt. „Paraku kasvab pühade ajal ka vägivald koduseinte vahel. Kannatanu ei saa või ei julge alati ise abi otsida, mistõttu on lähedaste sekkumine äärmiselt oluline. Piisab sellest, et valida number 112 ja abi kutsuda. Ka nädalavahetusel oli mitmeid juhtumeid, kus abi kutsujaks oli lähedane, kuid kurvemal juhul ka lapsed, kes vägivalda pealt nägid,“ tõdes Trei.

Kogu nädalavahetuse püsinud ja ka jaanipäeva ulatuv kuumus toob inimesi kindlasti rohkem ka veekogude äärde ujuma, aga ka vee peale nii SUP-laudade, süstade kui ka veesõidukitega. „Vee peale minnes ei tohi unustada päästevarustust ja sidevahendeid, et vajadusel kiirelt abi kutsuda. Merel või piiriveekogul hätta sattudes helista merevalvekeskusele numbril 619 1224,“ lisas operatiivjuht.

„See, kuidas mööduvad tänavused jaanipühad, sõltub igast inimesest. Liikluses tuleb olla tähelepanelik ning hoiduda kiirustamisest ning pidustuste ajal hoida meel kaine ning mitte lahendada probleeme purjuspäi. Lisaks tuleks telefon alati ligi hoida, et vajadusel saaks abi kutsuda,“ sõnas Trei.