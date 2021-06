Raul Jeets, WRC 3: „Kuigi olen varem MM-rallisid sõitnud, siis viimane sellise pikkusega ralli oli meil aastal 2017. Tegeleme sellega, et saaksime ennast selleks ralliks korralikult ette valmistada. MM-etapp on ikkagi teine teema, juba WRC autod ja maailma tippsõitjad loovad erilise õhustiku. Korraldajad on toonud taas uusi katseid juurde ja meie oleme nendeks väljakutseteks valmis.“

Robert Virves, Junior WRC: „Usun, et meie klassis on Eestis esikohale sõitma kõik võimelised. Kindlasti saab öelda, et mina, Martins Sesks Lätist ning Lauri Joona ja Sami Pajari Soomest oleme selliste teede peal üles kasvanud aga olen kindel, et teised sõitjad on samuti siin löögihoos. Tänavune Junior WRC on väga tugeva tasemega ja tuleb tiheda konkurentsiga võidusõit.“

Kaspar Kasari, Rally 4: „Oleme teinud suviseks hooajaks palju ettevalmistusi, lõpetasime just Poolas EM-etapi, kus tulime neljandaks. Teeme sarnaselt paljude teiste eestlastega kaasa Liepaja EM-etapi. Eesmärk Rally Estonial on teha korralik esitus ja näidata kiiret sõitu. Ralli on pikk ja saame ennast võrrelda maailma tippudega.“

Joosep Ralf Nõgene, Rally 4: „See on minu esimene kogemus osaleda MM-rallil ja julgen öelda, et tahtmist on palju. Oleme teinud samuti palju tööd, et selleks võistluseks valmis olla, teeme kaasa ka Liepaja EM-etapi. Päris huvitav on kindlasti võrdlus Junior WRC sõitjatega, saame näha kus me täna oma kiirusega oleme. See on mulle esimene täishooaeg pealt krosskarti ralliautos ja õppimist on palju, Rally Estonia saab olema väga väärtuslikuks just selles osas.“

Osalejate nimekirjas on kokku sõitjaid 25 riigist ja teiste hulgast leiab sealt ka 2015. aasta Rally Estonia võitja ja kahekordse Euroopa meistri Aleksei Lukjanuki, kes koos Jaroslav Fjodoroviga on nimekirjas Škoda Fabia Rally 2 autoga.